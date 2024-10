Protest przed kancelarią premiera. "Straszenie migracją wzmacnia Białoruś"

Strategia migracyjna. Protest przed KPRM

- W strategii migracyjnej na lata 2025-2030, która została niedawno przyjęta przez Radę Ministrów, odnaleźliśmy kilka zapisów, które są co najmniej niepokojące, a najbardziej niepokojącym jest czasowe lub terytorialne zawieszenie prawa do azylu - powiedziała jedna z organizatorek demonstracji Aneta Wielgosz , wolontariuszka Fundacji "Chlebem i solą".

- Uważamy, że tego rodzaju zawieszenie prawa do azylu jest niezgodne z konwencją genewską, a także z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, a przede wszystkim z prawami człowieka, z prawem do życia i z prawem do wolności od tortur - dodała.