Sprzeczka na Kremlu w obecności Putina. Poszło o przejście graniczne

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

Premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosili w Moskwie, że zawarli porozumienie w sprawie Górskiego Karabachu. Armenia uznała, że jest on częścią terytorium Azerbejdżanu. Zanim jednak do tego doszło, pomiędzy przywódcami zwaśnionych krajów doszło do sprzeczki dotyczącej przejścia granicznego. Przysłuchiwał się jej prezydent Rosji Władimir Putin, który w końcu włączył się do rozmowy.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin, premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podczas spotkania na Kremlu / Mikhail METZEL/Sputnik / AFP