Sojusz Ludów Tubylczych: Rozpoczynamy dezintegrację Rosji

Członkowie organizacji przedstawili w zamieszczonym wideo swój plan, który zakłada przeprowadzenie referendów na wspomnianych obszarach. Mieszkańca mieliby głosować za niepodległością i odseparowaniem się od Rosji.

- Mamy dość poniżania i życia w mafijnym imperium, gdzie naszych ludzi wysyła się na śmierć, gdzie jesteśmy okradani podatkami i gdzie próbuje się pozbawić nas wolności - mówią w apelu. - Rozpoczynamy proces dezintegracji Federacji Rosyjskiej - dodali.

Rosja: Obwód biełgorodzki. Chaos w mieście

Przedstawiciele organizacji przekazali także, że liczą na powstanie Republiki Nowogrodzkiej w miejsce dotychczasowego obwodu nowogrodzkiego. Wzywają też do zmian w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim.

- Republika Biełgorodzka to przyszłość całego regionu. Wierzymy, że możemy żyć oddzielnie od Rosji - mówi jeden z przedstawicieli. To właśnie do tego obwodu w poniedziałek dotarł Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion "Wolność Rosji", walczące po stronie Kijowa organizacje złożone z Rosjan.

W mediach pojawiły się informacje o wyzwoleniu wsi Kozinka i wejściu jednostek Korpusu do miasta Grajoworon.