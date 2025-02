Oskar D., absolwent gimnazjum, udzielał porad medycznych, w tym chorym na raka, chociaż nie miał do tego uprawnień. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował go mężczyznę na trzy miesiące. 25-latek pozował w lekarskim fartuchu, namawiał do rezygnowania z terapii onkologicznej, a dowodem, iż oszukiwał klientów zostało również to, że jadał w fast foodzie, chociaż promował zdrowe odżywianie.