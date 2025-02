GIS wydał aktualizację ostrzeżenia z 28 listopada zeszłego roku ws. produktu dostępnego w sklepach Decathlon . Chodzi o wyprodukowaną we Francji Odżywkę Białkową Whey Protein Czekoladowa 30g o numerze partii: 2429700006.

GIS ostrzega przed odżywką białkową. "Błąd ludzki"

Odżywka, która została wycofana z obrotu, ponownie trafiła do sprzedaży. W komunikacie czytamy, że doszło do "błędu ludzkiego" , który - jak zaznaczono - "nie jest wynikiem działalności Decathlon sp. z o.o.". "Dystrybutor w porozumieniu z producentem wyjaśniają okoliczności ponownego wprowadzenia do obrotu wycofanego produktu" - podał GIS.