CBA zatrzymało księdza. Chodzi o przetarg dla WOT

"Dzisiaj na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby do śledztwa w sprawie podejmowania, w zamian za korzyść majątkową albo jej obietnicę, pośrednictwa w załatwieniu dostaw pojazdów mechanicznych z przeznaczeniem dla WOT " - przekazał rzecznik MSWiA oraz ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak dodał, wśród zatrzymanych jest "duchowny, wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku". To ks. gen. bryg. w stanie spoczynku Sławomir Żarski - ustaliła PAP. Drugi podejrzany to Ryszard Walczak .

CBA zatrzymało księdza. To wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku

Afera w WOT. Zatrzymano dwie osoby

Ks. prałat Sławomir Żarski, jako pułkownik w 2010 r. - decyzją szefa MON Bogdana Klicha - został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Zanim do tego doszło duchowny był wymieniany jako główny kandydat na stanowisko ordynariusza polowego Wojska Polskiego po śmierci bp. Tadeusza Płoskiego w katastrofie smoleńskiej. W październiku 2016 r. duchowny został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej i objął stanowisko proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.