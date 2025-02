"Sprowadzamy do domu 150 naszych obrońców z rosyjskiej niewoli. Są to żołnierze, sierżanci, oficerowie" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zamieszczając zdjęcia mundurowych. To kolejna wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. Ukraiński Rzecznik Praw Obywatelskich Dmytro Lubinets podkreślił, że wymiany w tym roku mają stać się systematyczne, a w tej sprawie jest "wstępne porozumienie" z Rosją.