Prezydent zawetuje kluczową ustawę. "Nie ma żadnych neosędziów"

- Jest to poniżające określenie, które zostało wymyślone po to, żeby prześladować ludzi, którzy w uczciwy sposób realizują swoje sprawy zawodowe, swoje kariery w wymiarze sprawiedliwości i przeszli przez cały proces weryfikacyjny, łącznie z nominacją prezydencką, która do tej pory była kwestią niepodważalną, a teraz nagle jest podważana - wyjaśnił prezydent.

Andrzej Duda odniósł się również do pomysłu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który kilka miesięcy temu zapowiedział wprowadzenie instytucji "czynnego żalu" wobec tzw. neosędziów. - Dla kogoś, kto poważnie traktuje prawo i system prawny w demokratycznym kraju, określenie "czynnego żalu" sędziego, jest określeniem przerażającym. To znaczy, że sędziemu złamano kark - ocenił. Reklama

- Chodzi o to, żeby sponiewierać tych ludzi, złamać im karki i żeby oni już zawsze byli podlegli, grzeczni i wykonywali polecenia - dodał.

Prezydent stwierdził również, że sędziowie, którzy angażują się politycznie, "nigdy nie powinni zostać sędziami". - Ja jako obywatel nie mam prawa wiedzieć, jakie są poglądy polityczne sędziego, bo jako obywatel jestem uprawniony nie bać się iść do sądu, jeżeli moja sprawa będzie w jakikolwiek sposób dotykała kwestii politycznych czy światopoglądowych. Nie bać się, że trafię na sędziego, który ma inne przekonania, a wiem, że ma inne przekonania, bo daje temu wyraz w telewizji, na ulicy, w swoich wystąpieniach - dodał.

Andrzej Duda stwierdził również, że "w polskim wymiarze sprawiedliwości i elitach prawniczych mieliśmy do czynienia z pewną grupą ludzi, którzy do niedawna nieformalnie dzierżyli w swoich rękach prawo do decydowania o tym, kto będzie obejmował najwyższe stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, a kto nie". - Poprzez wprowadzone zmiany oni zostali tego nieuprawnionego, nielegalnego przywileju pozbawieni i są z tego powodu bardzo niezadowoleni. Są rozwścieczeni i to, co się teraz dzieje, jest tego efektem - ocenił. Reklama

- To jest zemsta, ale przede wszystkim walka o strefę wpływów, którą utracili - dodał prezydent.

Zapytany, czy w Polsce, tak jak we Włoszech dojdzie do sytuacji, w której powstanie partia polityczna, która ma na sztandarach walkę z sędziami, prezydent powiedział, że "mamy dziś do czynienia z partią polityczną rządzącą, która ma na sztandarach walkę z sędziami". - Ona ma na sztandarach walkę o zniszczenie prawie czterech tysięcy sędziów w Polsce, bo uważa ich za źle powołanych, bo stało się to poza jej kontrolą - wyjaśnił.

W poniedziałek działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury przedstawiła dwa alternatywne projekty ustaw dotyczące uregulowania statusu sędziów wyłonionych w postępowaniach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 r. - tzw. neosędziów.

Według pierwszego z przedstawionych projektów sędziowie nominowani przez dotychczasową KRS traciliby swe stanowiska z mocy prawa, zaś według drugiego - uchwały o ich nominowaniu byłyby weryfikowane przez zreformowaną KRS z możliwością odwołania od decyzji do zreformowanego SN. Reklama