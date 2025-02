Specjalnego "miejsca do oczekiwania na pociąg", a także osobnej toalety oczekiwać miała od PKP Paulina Hennig-Kloska. Szefowa resortu klimatu odniosła się do medialnych doniesień, twierdząc, że "pogoń za newsem minęła się z rzeczywistością". Wiadomość z pytaniami do kolejarzy wysłać miał bowiem nadgorliwy urzędnik. Rzecznik ministerstwa dodał, że polityk Polski 2050 nie korzysta z saloników VIP.