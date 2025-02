Strzelanina w Szwecji. Nowe informacje o sprawcy

Według gazety "Aftonbladet" mężczyzna wniósł na teren szkoły broń automatyczną w futerale do gitary , po czym przebrał się w toalecie w zielony strój przypominający mundur wojskowy . Następnie zastrzelił 10 osób, ranił też kolejnych sześć. Gdy na miejsce przybyła policja , mężczyzna targnął się na swoje życie.

Szwecja. Władze reagują na strzelaninę. "Najgorsza w historii kraju"

Premier Szwecji Ulf Kristersson określił wydarzenie mianem "najgorszej masowej strzelaniny w historii Szwecji". Według informacji szwedzkich mediów Campus Risbergska to szkoła dla dorosłych, do której uczęszcza wielu imigrantów. To też miejsce, gdzie prowadzone są kursy języka szwedzkiego.