Ogień rozprzestrzenia się po Kalifornii w USA. Podczas starcia z żywiołem kilku strażaków zostało rannych, a blisko 30 tys. osób zmuszono do ewakuacji. W całym stanie zarządzono stan wyjątkowy. Pożar, do którego doszło we wtorek, mógł być wynikiem trwającej fali upałów. Synoptycy nie mają niestety dobrych wieści, termometry mogą wskazać w najbliższych dniach nawet 48 st. C.