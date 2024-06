Ponad 40 pożarów w jeden dzień. Płonie turystyczny raj

Grecja. Pożary trawią "płuca kraju"

Wiatr przyniósł również dym do centrum Aten. Za pośrednictwem numeru alarmowego 112 wysłano wiadomość do mieszkańców pobliskich miejscowości, aby pozostali w gotowości do ewakuacji w związku z pożarem. Jeden z 40 pożarów wybuchł w sobotę około 20 kilometrów na północny zachód od Aten w rejonie Lakka Katsari.