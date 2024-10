Przedstawiciel RE będzie interweniował jako strona trzecia w tym postępowaniu. We wrześniu O'Flaherty odwiedził Polskę .

Granica polsko-białoruska. Komisarz o praktyce tzw. pushbacków

Jednym z wniosków z tej misji jest to, iż - jak ocenia komisarz Rady Europy - utrzymuje się praktyka tzw. pushbacków, czyli przymusowego odsyłania imigrantów z powrotem na Białoruś bez umożliwienia im złożenia wniosku o azyl. "W niektórych przypadkach dotyczy to osób, które formalnie poprosiły o azyl na terytorium Polski. Niektóre osoby, które zażądały ochrony międzynarodowej w Polsce, zostały zawrócone na Białoruś i podjęły liczne dalsze próby przedostania się do Polski" - głosi komentarz.