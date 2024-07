Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej skupia się na naruszeniach praw migrantów i uchodźców odnotowywanych na granicach krajów UE . Jego autorzy donoszą o problemach w egzekwowaniu odpowiedzialności wobec osób, które dopuszczają się skandalicznych zachowań wobec migrantów. Wynikać mają one z opieszałości lub celowych działań organów państwowych - czytamy.

Sytuacja na unijnych granicach. Alarmujący raport

Według danych instytucji, w okresie od stycznia 2020 r. do września 2023 r. w dziesięciu państwach członkowskich przeprowadzono 84 dochodzenia w sprawach karnych (głównie w Grecji i na Węgrzech ). Zamknięto 50 z nich. Tylko w trzech przypadkach postępowanie zakończyło się wyrokiem skazującym . FRA pisze wprost o wynikającym stąd poczuciu bezkarności.

Grecki Rzecznik Praw Obywatelski wskazuje, że w organach dyscyplinarnych zauważa się pewną niechęć do badania zarzutów dotyczących bezprawnych działań funkcjonariuszy służb granicznych. Pojawiają się też problemy w ustaleniu tożsamości osób, które dopuszczają się nadużyć. Domniemane znęcanie się odbywa się często w odległych miejscach (na morzu, w lasach), w nocy i bez obecności świadków. Brak dowodów, które ukazywałyby ponad wszelką wątpliwość, że doszło do przestępstwa, skłaniają prokuratorów do umorzenia postępowania.