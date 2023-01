Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. Jest reakcja Komisji Europejskiej

Polska Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

- Będziemy nadal uważnie śledzić kolejne etapy trwającego procesu przyjmowania, a następnie przeanalizujemy ostatecznie przyjęte prawo. Pozostajemy w kontakcie z polskimi władzami, aby zapewnić pełną zgodność polskiego ustawodawstwa ze zobowiązaniami podjętymi w ramach KPO w zakresie niezawisłości sądów. Ważne będzie, aby przyjęta ostateczna ustawa podniosła standardy ochrony sądowej i niezawisłości sędziowskiej - dodał rzecznik KE.

Ważą się losy Krajowego Planu Odbudowy

Sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem autorów reforma ma zapewnić Polsce przyjęcie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Teraz ustawa trafi do Senatu, który ma 30 dni na wprowadzenie poprawek i odesłanie ich z powrotem do izby niższej.

- Być może przyspieszymy posiedzenie Senatu, które jest planowane na 8 lutego. Nie wykluczam, że może się ono odbyć w styczniu - zapowiedział w piątek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Rząd wskazuje, że w ramach KPO Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.





Morawiecki: To trudny kompromis

- Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to trudny kompromis, ale przede wszystkim chodzi w niej o to, by zakończyć jeden spór i skupić się na prawdziwym przeciwniku, który jest na Wschodzie, nie na Zachodzie - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Sejmie po uchwaleniu noweli.

Morawiecki podziękował też odpowiedzialnemu za negocjacje z KE ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka "za jego trudną pracę i bardzo dobre podejście". - Bronił on naszej konstytucji, naszej suwerenności - to się udało - stwierdził premier.