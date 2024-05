Litwa szykuje się do "mobilizacji" cywilów. By zachęcić młodych do służby wojskowej, w kraju utworzone zostaną komendantury - czyli specjalne biura komendanta. Te mają pełnić rolę łącznika między ludnością cywilną a armią w czasach pokoju. Zapisy dla chętnych do odbycia służby ruszyły na Litwie 1 maja i potrwają do końca sierpnia.