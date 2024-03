Minister chce w szkołach obrony cywilnej. Głos krytyki

Minister zaapelowała także do szkół, by nawiązały kontakt z armią. - Uważam, że ważne jest, aby młodzi oficerowie przychodzili do szkół i informowali, co Bundeswehra robi dla naszego bezpieczeństwa - powiedział polityk FDP. Podkreśliła jednak, że jest przeciwnikiem powrotu obowiązkowej służby wojskowej.