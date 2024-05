Ekstremalne zjawiska w USA. Niemal 80 mln Amerykanów zagrożonych

Według meteorologów do poniedziałku burze będą siać spustoszenie w wielu dużych miastach. W sobotę stworzyły zagrożenie dla 18 mln ludzi w stanach Oklahoma, Kansas i Missouri. Potężne burze mogą powodować tornada, grad o dużych rozmiarach i niszczące porywy wiatru .

USA. Niszczycielska pogoda. Miliony osób zagrożonych

W poniedziałek burze dotrą do Wschodniego Wybrzeża, a w regionie środkowoatlantyckim, obejmującym Baltimore, Waszyngton , Charlotte i Raleigh w Północnej Karolinie 27 milionów ludzi będzie narażonych na potężne burze. Głównym zagrożeniem stanie się silny wiatr , ale burze mogą przynieść gradobicie lub tornada.

Jednocześnie południe Ameryki czekają ekstremalne upały . Wystąpią na południowych równinach i wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Temperatury będą 10 do 20 stopni powyżej średniej, dochodząc do 46 stopni Celsjusza na terytoriach zamieszkanych przez 7 mln ludzi, w tym w Austin, San Antonio, Corpus Christi i Brownsville.

Ekstremalne upały w USA. Mogą paść rekordy temperatur

Jak potwierdza krajowy urząd ds. oceanicznych i atmosferycznych (NOAA) od początku roku 2023 w Ameryce tornada zabiły co najmniej 63 ludzi. We wtorek w Greenfield, w stanie Iowa, zginęło pięć osób, a co najmniej 35 odniosło obrażenia.