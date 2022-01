Rząd Holandii zmienia zdanie w sprawie broni dla Ukrainy. "Odniesiemy się życzliwie"

Oprac.: Paulina Sowa Świat

Minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra zapewnił, że w sytuacji, gdy Ukraina zwróci się do Holandii o dostawę broni, to rząd "życzliwie odniesie się do tej prośby". Wcześniej Holandia była przeciwna udzieleniu wschodniemu sąsiadowi Polski pomocy militarnej.

Zdjęcie Ukraińskie Legiony ćwiczą w okolicach Kijowa / Rex Features / East News