Może to być, jak ocenia ISW, przygotowanie do "operacji pod fałszywą flagą" , w tym wspieranym przez Rosję regionie Mołdawii, graniczącym z Ukrainą .

Mołdawia: ISW ostrzega przed prowokacją. "Szersze działania Kremla"

"Podmioty we wspieranym przez Rosję separatystycznym regionie Naddniestrza mogą tworzyć warunki informacyjne do możliwych operacji pod fałszywą flagą jako część szerszych działań Kremla w celu destabilizacji Mołdawii" - ocenia ISW.

Eksperci wskazują na Rosję. "Wysiłki na rzecz destabilizacji Mołdawii"

Think tank przypomina, że naddniestrzańskie nieuznawane władze występowały już wcześniej z podobnymi oświadczeniami, chociaż miały one "mniej eskalacyjny charakter", co również było elementem wysiłków na rzecz destabilizacji Mołdawii.