Finlandia wciąż obawia się działań Rosji na swojej wschodniej granicy, dlatego wszystkie punkty kontrolne pozostaną zamknięte. Decyzję tę ogłoszono w czwartek. Blokada obowiązywać będzie co najmniej do 11 lutego. Finowie z presją migracyjną ze strony Moskwy zmagają się od około połowy listopada. To właśnie wtedy do punktów kontrolnych zaczęli przybywać migranci bez żadnych dokumentów - wcześniej się to nie działo, bo rosyjska straż graniczna nie przepuszczała ich dalej.