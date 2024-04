- Z powodu rezolucji ONZ ws. Srebrenicy musimy podążać drogą odłączenia się od Bośni i Hercegowiny - powiedział Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej - części BiH uznanej porozumieniem pokojowym w Dayton. Dodał, że " Serbia musi to zrozumieć ".

W maju planowane jest głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. rezolucji dotyczącej ludobójstwa w Srebrenicy , która ma m.in. ustanowić 11 lipca - rocznicę wydarzeń we wschodniej BiH - Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie.

Dodik ogłosił wcześniej, że "władze regionu wykazują się już determinacją we wdrażaniu działań mających doprowadzić do niepodległości" zamieszkiwanej w większości przez Serbów części BiH. Dodik stwierdził, że mimo wyroków międzynarodowych trybunałów, w okolicach Srebrenicy nie doszło do ludobójstwa.