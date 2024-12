Dwa rosyjskie bombowce Tu-22 i dwa samoloty bojowe Su-27 zostały we wtorek zidentyfikowane nad wodami Bałtyku - poinformowały szwedzkie siły zbrojne. W odpowiedzi na ten incydent Szwecja poderwała dwa myśliwce Jas 39 Gripen, potem do akcji wkroczyły także fińskie i holenderskie maszyny. Nie doszło do naruszenia szwedzkiej przestrzeni powietrznej.