Incydent na Bałtyku. Rosjanie strzelają w stronę Niemców

Jak doszło do incydentu podczas rutynowego patrolu? Nasz rozmówca prześledził dostępne doniesienia niemieckich mediów. - W pewnym momencie helikopter niemieckiej Bundeswehry wystartował z fregaty, aby dokładnie sprawdzić sytuację, przelecieć w pobliżu rosyjskich jednostek. Praktyka nakazuje, by w takiej sytuacji komunikować się drogą radiową. Rosjanie nie przekazali meldunku - wskazuje Fronia.

- Zamiast tego wystrzelili flarę w kierunku helikoptera. Użycie środków sygnalizacyjnych jako amunicji miało na celu odstraszenie niemieckiego patrolu od sprawdzenia, co dokładnie znajduje się na pokładzie rosyjskiej jednostki. To miał być sygnał "odejdźcie stąd, oddalcie się" - dodaje nasz rozmówca.

Rosja "szuka dziur" w systemie. Prowokacje dla wywiadu

- Myślę, że sytuację należy tłumaczyć podobnie do innych wydarzeń czy prowokacji w rejonie Bałtyku. To jest sprawdzanie reakcji poszczególnych krajów. Jeśli jest naruszana przestrzeń powietrzna czy morska poszczególnych państw, to powinno to się spotykać z określoną reakcją. Na przykład podrywaniem myśliwców i odprowadzaniem rosyjskich samolotów do granic tej przestrzeni - wskazuje Fronia.