Pomysł utworzenia korytarza lądowego do Królewca padł na kanałach społecznościowych Dmitrij Rogozina.

Członek Komitetu Rady Federacji ds. Obrony i Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej podkreślił, że działania są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo obywateli, którzy chcieliby podróżować z Rosji do Rosji , a nie mogą tego robić ze względu na ograniczenia nakładane m.in. przez Litwę .

Rosja. Senator grozi "korytarzem" do Królewca

" Nadszedł czas przecięcia korytarza do obwodu kaliningradzkiego " - stwierdził Dmitrij Rogozin.

"W przypadku podróży naszych obywateli z Rosji do Rosji, wizy i inne zezwolenia wydawane przez władze zagraniczne są nietolerowane" - dodał.

Do swojego krótkiego komentarza Dmitrij Rogozin dołączył artykuł opublikowany przez propagandową agencję Sputnik, w którym dziennikarze informują o planach zamknięcia wszystkich rosyjskojęzycznych szkół na Litwie .

Rosja. Senator reaguje na decyzję Litwy

Sprawa, do której odnosi się rosyjski polityk, to tragiczne wydarzenie do którego doszło w jednej z rosyjskich szkół działających w dzielnicy Naujamestis w Wilnie. Dwóch rosyjskojęzycznych nastolatków uczących się w tej placówce zastrzeliło pro ukraińskiego kolegę z klasy.