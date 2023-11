Finlandia nie wyklucza całkowitego zamknięcia granicy z Rosją, ale przyznaje, że to ostateczność. Wszystko przez widoczny trend - w ostatnim czasie coraz więcej migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, bez żadnych dokumentów, dociera do fińskiej granicy. Wcześniej do tego nie dochodziło, bo Rosjanie nie przepuszczali ich przez swoje punkty kontrolne. Fińskie władze przeprowadziły z rosyjskimi rozmowy, ale te nie przyniosły rezultatów. W związku z tym pojawia się podejrzenie, że Finowie mają do czynienia ze zorganizowaną akcją. Minister obrony Finlandii mówi wprost o procederze "sterowania migracją".