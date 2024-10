Na czwartkowym posiedzeniu plenarnym Duma Państwowa ratyfikowała porozumienie o "kompleksowym partnerstwie strategicznym" między Federacją Rosyjską a Koreą Północną . Dokument został podpisany przez Władimira Putina i Kim Dzong Una w Pjongjangu 19 czerwca, ale dopiero teraz przywódca Kremla przedłożył go parlamentowi.

"To porozumienie będzie nowym kamieniem milowym w naszych dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunkach, które sięgają ponad siedemdziesięciu lat i są pełne chwalebnych tradycji historycznych, odzwierciedlają wojskowe braterstwo i gotowość do wzajemnej pomocy" - stwierdziła w propagandowym uzasadnieniu komisja do spraw międzynarodowych Dumy Państwowej.