Mocny sygnał dla Kima. Seul chce wysłać do Ukrainy personel wojskowy

Korea Południowa planuje wysłać do Ukrainy specjalny zespół złożony z personelu wojskowego i jednostek wywiadowczych. To odpowiedź na możliwość pojawienia się na ukraińskim froncie żołnierzy północnokoreańskich sił specjalnych, które mają wspierać Rosję. Seul ma też rozważać przekazanie broni defensywnej Kijowowi. Wcześniej biuro prezydenta Yoon Suk-yeola wezwało Pjongjang do natychmiastowego wycofania swoich sił.