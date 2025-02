Rosja przyznaje się do porażki? USA śledzą ruchy Moskwy. "Wywożą sprzęt"

Rosjanie wywożą uzbrojenie z baz w Syrii, wykorzystując do tego m.in. kontenerowce oraz eskortujące je okręty. Media donoszą, że rosyjska flota prawdopodobnie miała być śledzona przez amerykański okręt podwodny z napędem atomowym - niewykluczone, że był to USS Indiana. Okręt należący do Stanów Zjednoczonych widziany był na Morzu Śródziemnym w miejscach, gdzie pojawiły się rosyjskie statki.