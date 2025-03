Białoruś złoży propozycję Trumpowi? Łukaszenka rozkazał kopać

- To jest przyszłość. Musimy kopać, musimy zobaczyć, co mamy w ziemi - powiedział Alaksandr Łukaszenka, który spotkał się z białoruskimi specjalistami, by omówić kwestię metali ziem rzadkich. Dyktator chce rozpoczęcia specjalistycznych badań geologicznych. Metale ziem rzadkich mają znajdować się "na wysypiskach śmieci".