Dramat mieszkańców stanu Waszyngton. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy

Marcin Boniecki

Oprac.: Marcin Boniecki

W zachodniej części stanu Waszyngton ogłoszono stan wyjątkowy po gwałtownych powodziach zagrażających tysiącom mieszkańców. To najpoważniejszy stan od dekad - poziom wody może przekroczyć rekordy z 1990 roku, a ewakuacja obejmie nawet 75 tysięcy osób. Gubernator Bob Ferguson zaapelował o natychmiastową pomoc federalną. Zdaniem naukowców sytuacja jest efektem postępujących zmian klimatu.

Obszar zalany wodą, podtopione drzewa, ulice i budynki mieszkalne, rozległe lustro wody sięgające do posesji, niebo pochmurne. Poważne skutki powodzi widoczne w miejskiej scenerii.
Powodzie w zachodniej części stanu Waszyngton. Na zdj. miasto SultanMatt RadcliffeTwitter

W skrócie

  • W kilkunastu rzekach stanu Waszyngton prognozowane są powodzie o rekordowej sile, co może spowodować konieczność ewakuacji tysięcy osób.
  • Gubernator Bob Ferguson wprowadził stan wyjątkowy i zwrócił się o federalną pomoc po wcześniejszych odmowach wsparcia.
  • Eksperci łączą te zjawiska z postępującymi zmianami klimatu, przewidując częstsze i silniejsze powodzie.
W 17 rzekach spodziewane są wezbrane wody mogące pobić rekord z 1990 r., gdy zginęły dwie osoby, Ewakuowano wówczas ponad 2 tys. mieszkańców i odnotowano straty przekraczające 100 mln dolarów.

Jak podała stacja KUOW stowarzyszona z radiem publicznym NPR, gubernator Waszyngtonu Bob Ferguson ogłosił stan wyjątkowy. Zaapelował o natychmiastową pomoc federalną i przestrzegł przed "zagrożeniem życia". Wcześniej administracja odmówiła wsparcia po gwałtownych burzach z 2024 roku.

- Ewakuacje mogą objąć nawet 75 tys. osób w hrabstwie Skagit, gdzie spodziewamy się przelania wałów na wielu rzekach - powiedział dyrektor Robert Ezelle odpowiedzialny m.in. za zarządzanie kryzysowe w stanowym departamencie wojskowym (WMD).

Największe ryzyko dotyczy obszarów od miasta Mount Vernon przez które przepływa największa rzeka regionu, Skagit, po Everett i Redmond. - Nigdy nie widziałem czegoś takiego - podkreślił synoptyk Steve Reedy cytowany przez "The Seattle Times".

Zobacz również:

    Waszyngton. Powodzie w zachodniej części stanu. Eksperci biją na alarm

    Całodobowe działania w regionie prowadzi Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Rozmieściła tam dodatkowe zespoły i ostrzega, że w wielu miejscach drogi są już nieprzejezdne, a lokalne służby zgłaszają pierwsze osuwiska. Władze twierdzą, że sytuacja może się pogorszyć z nadejściem kolejnych opadów.

    W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze zdjęcia oraz wideo, na których widać skutki żywiołu.

    W opinii naukowców sytuacja w Waszyngtonie stanowi kolejną zapowiedź przyszłych zmian klimatycznych.

    - Powodzie będą większe i częstsze - przewidywał klimatolog Guillaume Mauger. Wyjaśnił, że cieplejsza atmosfera magazynuje więcej wilgoci, a coraz rzadszy śnieg sprzyja szybkiemu wzrostowi poziomu rzek.

    Zobacz również:

