W skrócie Donald Trump ogłosił wprowadzenie "złotej karty", która ma być szybką ścieżką do pobytu i obywatelstwa USA dla wykwalifikowanych osób.

Wnioskujący muszą wpłacić wysokie opłaty - 15 tys. dolarów za rozpatrzenie wniosku oraz co najmniej 1 mln dolarów po akceptacji.

Program ma zastąpić dotychczasową wizę EB-5 i według władz ma przyciągać znaczący kapitał, jednak budzi również kontrowersje związane z priorytetami imigracyjnymi.

Amerykański prezydent napisał w serwisie Truth Social, że "złota karta" Trumpa, na której widnieje jego wizerunek, to "bezpośrednia ścieżka do obywatelstwa dla wszystkich wykwalifikowanych i sprawdzonych osób". "Nasze wspaniałe amerykańskie firmy w końcu mogą zatrzymać swoje bezcenne talenty" - dodał.

- Wszystkie środki trafiają do rządu USA. To mogą być ogromne sumy pieniędzy (...) To trochę jak zielona karta, ale ma dużo większe zalety niż zielona karta - powiedział Trump na spotkaniu z przedstawicielami biznesu.

Aplikujący o kartę musi uiścić niepodlegającą zwrotowi opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 15 tys. dolarów. Po zaakceptowaniu aplikacji i po sprawdzeniu przez resort bezpieczeństwa krajowego wnioskodawca ma wpłacić co najmniej 1 mln dolarów, by "otrzymać prawo pobytu w USA w rekordowym czasie" - czytamy na stronie internetowej programu.

Złote karty "zadomowią się" w USA. Zastąpią inwestycyjne wizy

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o "korporacyjną złotą kartę" dla ich pracowników. Oprócz opłaty manipulacyjnej za każdego zaakceptowanego pracownika firma ma zapłacić 2 mln dol.

Jak zapowiedziały władze, "złote karty" mają być odpowiednikiem "zielonych kart" pozwalających na stałe osiedlenie się i na zdobycie obywatelstwa w przyszłości. Nowy program ma zastąpić inwestycyjną wizę EB-5, która pozwalała na zdobycie zielonej karty po inwestycji 1 mln dolarów i stworzeniu 10 miejsc pracy.

Według zwolenników pomysłu amerykańskiej administracji program pozwoli na przyciągnięcie znacznego kapitału do USA. Krytycy natomiast zaznaczają, że priorytetem powinno być ściąganie do kraju osób wyszkolonych i utalentowanych.

