Lubuskie usłyszy syreny alarmowe. Wydano alert dla całego województwa
Mieszkańcy województwa lubuskiego, a także przebywający na terenie Rudy Śląskiej usłyszą w czwartek syreny alarmowe - uprzedza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tym czasie będą nadawane dwa rodzaje sygnałów, mające na celu sprawdzenie działania systemu i urządzeń alarmowych. Ćwiczenie to nie wymaga żadnej reakcji od mieszkańców - chodzi wyłącznie o test procedur bezpieczeństwa.
W skrócie
- W województwie lubuskim oraz na terenie Rudy Śląskiej 11 grudnia odbędzie się test syren alarmowych.
- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że to tylko ćwiczenia i nie wymaga się reakcji mieszkańców.
- Próba ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowego oraz procedur bezpieczeństwa.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie w związku z przeprowadzaniem ćwiczeń z użyciem syren alarmowych. Alert będzie obowiązywał w województwie lubuskim.
"Uwaga! 11 grudnia w godzinach 12:00-12:30 na terenie województwa lubuskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój" - czytamy.
Alert RCB został już przesłany do odbiorców na terenie województwa lubuskiego.
Z kolei dzień wcześniej wydano podobny alert, który dotyczył osób przebywających na terenie części woj. śląskiego.
"Uwaga! 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój" - wskazano.
Lubuskie. Syreny alarmowe w całym województwie. RCB uspokaja
W trakcie próby nadane zostaną dwa głośne sygnały akustyczne. Najpierw mieszkańcy województwa lubuskiego usłyszą ogłoszenie alarmu, czyli modulowany dźwięk syreny (trwający trzy minuty). Następnie zabrzmi sygnał ciągły (również trwający trzy minuty).
Głośna próba syren ma na celu sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i doskonalenie procedur. W takich sytuacjach mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.