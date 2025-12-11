W skrócie Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia realizację obietnic rządu Donalda Tuska według najnowszego sondażu.

Większość wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy jest zadowolona z działań rządu, ale sympatycy pozostałych partii koalicyjnych są mniej przekonani.

Wyborcy opozycji są wyraźnie krytyczni wobec spełniania obietnic wyborczych przez obecną władzę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę miną dwa lata, odkąd Donald Tusk ponownie objął urząd szefa rządu. W najnowszym sondażu UCE Research dla Onetu Polki i Polaków zapytano więc o kwestię realizacji jego obietnic.

"Czy uważa pan/pani, że rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze?" - brzmiało pytanie, z którym zmierzyli się ankietowani.

Sondaż. Realizacja obietnic rządu Donalda Tuska. Polacy odpowiedzieli

Łącznie 37,3 proc. respondentów uważa, że rząd Donalda Tuska realizuje złożone obietnice, z czego 28,9 proc. odpowiedziało, że "częściowo", a 8,4 proc. "w dużym stopniu".

Przeciwnego zdania jest natomiast ponad połowa badanych, bo 52,8 proc. osób biorących udział w sondażu. 35,2 proc. oceniło, że rząd Donalda Tuska "zdecydowanie nie" realizuje złożonych obietnic, a 17,6 uznało, że "raczej nie".

Zdania w tej kwestii nie ma z kolei 9,9 proc. ankietowanych.

Obietnice rządu. Niezadowolenie także wśród wyborców koalicji

W badaniu uwzględniono także preferencje wyborcze Polek i Polaków. Jak czytamy, dobrze o realizacji obietnic mówią najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej - 78,8 proc., a także Lewicy - 64,7 proc.

"Wśród sympatyków pozostałych partii koalicyjnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, ten odsetek spada poniżej 50 proc." - dodano.

Z kolei osoby sympatyzujące z opozycją oceniają, że obietnice złożone przez rząd nie są realizowane. Takiego zdania są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 80,7 proc., Konfederacji - 82,2 proc., Konfederacji Korony Polskiej - 79,3 oraz 57,2 proc. wyborców partii Razem.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

"Wydarzenia": Kolejne dziki z ASF. Hodowcy boją się o swoje gospodarstwa Polsat News