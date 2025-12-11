Obietnice rządu Tuska. Niepokojące dane, także wśród wyborców koalicji
Ponad połowa ankietowanych, bo prawie 53 proc., krytycznie ocenia realizację obietnic złożonych przez rząd Donalda Tuska - wynika z nowego sondażu. Odmiennego zdania jest zaś nieco ponad 37 proc. respondentów. Niezadowolenia nie kryją także wyborcy jednej z partii wchodzącej w Koalicję 15 Października.
W skrócie
- Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia realizację obietnic rządu Donalda Tuska według najnowszego sondażu.
- Większość wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy jest zadowolona z działań rządu, ale sympatycy pozostałych partii koalicyjnych są mniej przekonani.
- Wyborcy opozycji są wyraźnie krytyczni wobec spełniania obietnic wyborczych przez obecną władzę.
W sobotę miną dwa lata, odkąd Donald Tusk ponownie objął urząd szefa rządu. W najnowszym sondażu UCE Research dla Onetu Polki i Polaków zapytano więc o kwestię realizacji jego obietnic.
"Czy uważa pan/pani, że rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze?" - brzmiało pytanie, z którym zmierzyli się ankietowani.
Sondaż. Realizacja obietnic rządu Donalda Tuska. Polacy odpowiedzieli
Łącznie 37,3 proc. respondentów uważa, że rząd Donalda Tuska realizuje złożone obietnice, z czego 28,9 proc. odpowiedziało, że "częściowo", a 8,4 proc. "w dużym stopniu".
Przeciwnego zdania jest natomiast ponad połowa badanych, bo 52,8 proc. osób biorących udział w sondażu. 35,2 proc. oceniło, że rząd Donalda Tuska "zdecydowanie nie" realizuje złożonych obietnic, a 17,6 uznało, że "raczej nie".
Zdania w tej kwestii nie ma z kolei 9,9 proc. ankietowanych.
Obietnice rządu. Niezadowolenie także wśród wyborców koalicji
W badaniu uwzględniono także preferencje wyborcze Polek i Polaków. Jak czytamy, dobrze o realizacji obietnic mówią najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej - 78,8 proc., a także Lewicy - 64,7 proc.
"Wśród sympatyków pozostałych partii koalicyjnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, ten odsetek spada poniżej 50 proc." - dodano.
Z kolei osoby sympatyzujące z opozycją oceniają, że obietnice złożone przez rząd nie są realizowane. Takiego zdania są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 80,7 proc., Konfederacji - 82,2 proc., Konfederacji Korony Polskiej - 79,3 oraz 57,2 proc. wyborców partii Razem.
Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.