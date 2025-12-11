Rosyjski naukowiec Aleksandr B. zatrzymany w Polsce. Akcja służb w Warszawie

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

Znany rosyjski naukowiec, jednocześnie wysoko postawiony przedstawiciel Muzeum Ermitaż, został zatrzymany w Polsce. Akcję w stolicy przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - potwierdził Polsat News w rozmowie z rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych Jackiem Dobrzyńskim.

Dwóch funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pełnym umundurowaniu taktycznym i hełmach, stojących tyłem na otwartej przestrzeni. Na plecach widoczne oznaczenia ABW.
Rosyjski naukowiec Aleksandr B. zatrzymany w Warszawie (fot. ilustr.)ABWmateriały prasowe

W skrócie

  • Rosyjski naukowiec Aleksandr B., związany z Muzeum Ermitaż, został zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  • Ukraina ściga naukowca za prowadzenie nielegalnych wykopalisk archeologicznych na Krymie bez wymaganych zezwoleń.
  • Po przeprowadzeniu czynności Aleksandr B. trafił do aresztu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News dodał, że do akcji doszło 4 grudnia. Informację o zatrzymaniu rosyjskiego naukowca jako pierwszy podał RMF FM.

Według rozgłośni zatrzymany Aleksander B. jest kierownikiem działu archeologii starożytnej w rosyjskiej instytucji "Państwowy Ermitaż" - jednej z największych tego typu na świecie. Badacz znalazł się w Warszawie przejazdem w drodze z Holandii na Bałkany.

Na stronie petersburskiego muzeum dowiadujemy się, że B. jest także kustoszem kolekcji znalezisk archeologicznych z małych miasteczek nad Bosforem i kurhanów Półwyspu Kerczeńskiego, pochodzących z czasów antycznych. To właśnie za ten odcinek jego naukowej działalności Rosjanin jest ścigany przez Kijów.

Zobacz również:

Siedziba BUW w Warszawie
Polska

Głośna kradzież w Warszawie. Pięć osób zatrzymanych za granicą

Wiktor Kazanecki
Wiktor Kazanecki

    Aleksandr B. zatrzymany w Polsce. Ukraina ściga go za działalność na Krymie

    Według tamtejszych władz mężczyzna przed dekadą kierował jedną z ekip poszukiwawczych na okupowanym terenie, pracując bez zezwoleń prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Ukraińscy śledczy twierdzą, że wskutek działalności Rosjan "doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego".

    Podczas prac archeologicznych grupa pod kierownictwem B. odkryła i skonfiskowała na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb: 30 złotych monet, z których 26 było z wyrytym imieniem Aleksandra Wielkiego, a 4 zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.

    Prokuratura Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasto Sewastopol doręczyły Aleksandrowi B. zaocznie zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia nielegalnych prac poszukiwawczych na terenie obiektu dziedzictwa archeologicznego.

    Interia ustaliła, że zatrzymany Rosjanin przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, która przygotowała wniosek o tymczasowy areszt dla naukowca. Sąd przychylił się do tej prośby, decydując o 40-dniowym areszcie. Powiadomiono o tym również rosyjską dyplomację. Kijów przygotowuje aktualnie wniosek o ekstradycję Rosjanina, za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

    Zobacz również:

    Rosyjski opozycjonista Leonid Wołkow
    Polska

    Rosjanin aresztowany w Polsce. W tle pobicie współpracownika Nawalnego

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska
    USA wyjdzie z NATO? Wiceszef MSZ: Duża część Republikanów tego nie chcePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze