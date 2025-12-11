Rosyjski naukowiec Aleksandr B. zatrzymany w Polsce. Akcja służb w Warszawie
Znany rosyjski naukowiec, jednocześnie wysoko postawiony przedstawiciel Muzeum Ermitaż, został zatrzymany w Polsce. Akcję w stolicy przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - potwierdził Polsat News w rozmowie z rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych Jackiem Dobrzyńskim.
Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News dodał, że do akcji doszło 4 grudnia. Informację o zatrzymaniu rosyjskiego naukowca jako pierwszy podał RMF FM.
Według rozgłośni zatrzymany Aleksander B. jest kierownikiem działu archeologii starożytnej w rosyjskiej instytucji "Państwowy Ermitaż" - jednej z największych tego typu na świecie. Badacz znalazł się w Warszawie przejazdem w drodze z Holandii na Bałkany.
Na stronie petersburskiego muzeum dowiadujemy się, że B. jest także kustoszem kolekcji znalezisk archeologicznych z małych miasteczek nad Bosforem i kurhanów Półwyspu Kerczeńskiego, pochodzących z czasów antycznych. To właśnie za ten odcinek jego naukowej działalności Rosjanin jest ścigany przez Kijów.
Aleksandr B. zatrzymany w Polsce. Ukraina ściga go za działalność na Krymie
Według tamtejszych władz mężczyzna przed dekadą kierował jedną z ekip poszukiwawczych na okupowanym terenie, pracując bez zezwoleń prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Ukraińscy śledczy twierdzą, że wskutek działalności Rosjan "doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego".
Podczas prac archeologicznych grupa pod kierownictwem B. odkryła i skonfiskowała na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb: 30 złotych monet, z których 26 było z wyrytym imieniem Aleksandra Wielkiego, a 4 zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.
Prokuratura Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasto Sewastopol doręczyły Aleksandrowi B. zaocznie zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia nielegalnych prac poszukiwawczych na terenie obiektu dziedzictwa archeologicznego.
Interia ustaliła, że zatrzymany Rosjanin przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, która przygotowała wniosek o tymczasowy areszt dla naukowca. Sąd przychylił się do tej prośby, decydując o 40-dniowym areszcie. Powiadomiono o tym również rosyjską dyplomację. Kijów przygotowuje aktualnie wniosek o ekstradycję Rosjanina, za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.