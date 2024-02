Zamieszki na targach rolniczych, w których udział wziął prezydent Francji Emmanuel Macron. Protestujący rolnicy wtargnęli na wydarzenie, wzywali przywódcę do dymisji i wygwizdywali go. Doszło do starć z policją, aresztowano co najmniej jedną osobę. - Rozbijając stoiska i uniemożliwiając pokazy, nie pomagacie żadnemu ze swoich kolegów - mówił do rolników prezydent.