Kontrowersje wokół słów imama. Błyskawiczne działania Francji

"Jest to dowód na to, że prawo imigracyjne - bez którego tak szybkie wydalenie nie byłoby możliwe - wzmacnia Francję " - zaznaczył polityk i dodał, że rządzący "nie odpuszczą niczego".

Co ciekawe, jego wpis został "uzupełniony" przez czytelników i platformę o kontekst, gdzie dodano, że wydalanie cudzoziemców istniało przed wprowadzaniem prawa migracyjnego.

Francja deportowała imama

Według nakazu wydalenia, którego treść przytoczyła telewizja BFMTV, cudzoziemiec został oskarżony o wygłaszanie kontrowersyjnych przemówień w meczecie w Bagnols-sur-Ceze w południowej części kraju. Miały one dotyczyć kobiet oraz mieszkańców Izraela . Co więcej, imam nazwał francuską flagę "szatańską".

W swoich kazaniach miał przekazywać "nietolerancyjną i brutalną koncepcję islamu, mogącą zachęcać do zachowań sprzecznych z wartościami Republiki", w tym m.in. do dyskryminacji kobiet czy wywoływania napięć w relacjach z mieszkańcami Izraela. Mężczyzna został deportowany do Tunezji.