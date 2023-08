Od środowego popołudnia nie ustają domysły, spekulacje i podejrzenia, co tak naprawdę wydarzyło się w obwodzie twerskim. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej oficjalnie wszczął postępowanie w związku z "naruszeniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz funkcjonowania transportu lotniczego" .

Sugerujące to komentarze pojawiają się na opublikowanych w środę filmach. Faktem jest, że późnym wieczorem część rosyjskich mediów zaczęła wspomniane nagrania albo przycinać, albo wycinać z nich dźwięk .

Radosław Sikorski o Putinie: Szef mafii

Wątpliwości co do śmierci Prigożyna oraz tego, kto za nią stoi, nie ma Radosław Sikorski. - Sytuacja jest dość jasna. Putin go zlikwidował - mówi w rozmowie z Interią.