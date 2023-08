Do katastrofy samolotu Jewgienija Prigożyna doszło w środę przed godz. 19 czasu polskiego. Informację, że szef Grupy Wagnera znajdował się na pokładzie maszyny potwierdziła wieczorem Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosawiacja.

Katastrofa samolotu Prigożyna. Wersja nr 1: Zestrzelenie

Powiązany z Grupą Wagnera kanał "Szara Strefa" nie ma wątpliwości, że na niebie nad obwodem twerskim doszło do zestrzelenia prywatnego Embraera.

"Zanim samolot się rozbił, okoliczni mieszkańcy usłyszeli dwie charakterystyczne eksplozje pocisków obrony przeciwlotniczej , co potwierdzają smugi kondensacyjne widoczne na filmikach, a także słowa naocznych świadków" - twierdzi "Szara Strefa".

Powyższy scenariusz zdają się również potwierdzać specjaliści do spraw lotniczych . Jak wskazują, na kadłubie wraku samolotu widać dziwne ślady , przypominające dziury po kulach.

Z kolei w głowicach pocisków systemów obrony przeciwlotniczej Pancyr i S-300 znajdują się setki stalowych kulek, które jak śrut mają za zadanie w rozproszeniu trafiać w cel i go neutralizować.

Śmierć Prigożyna? Wersja nr 2: Eksplozja bądź zamach

"Kyryło Budanow dosłownie pod koniec czerwca przekazał amerykańskim mediom informację, że przygotowywany jest zamach na Prigożyna. (...) Ukraina ma doświadczenie w wysadzaniu cywilnych samolotów, co potwierdza katastrofa holenderskiego samolot MH17, za którą Zachód obarcza Moskwę (...) Ponadto katastrofy lotnicze to ulubiona metoda amerykańskich służb, za co przeważnie obwiniali Rosję, a wcześniej ZSRR" - czytamy.