- Zagrożenie może być tylko jedno: agresja przeciwko naszemu państwu . Jeśli agresja na nasz kraj zostanie rozpoczęta od strony Polski , Litwy, Łotwy, natychmiast odpowiemy wszystkim, co mamy - powiedział w rozmowie z reżimową agencją Belta Alaksandr Łukaszenka .

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka grozi Polsce

- Jeżeli zostanie popełniony przeciwko nam tylko akt agresji, atak na Białoruś, nie będziemy zwlekać, czekać i tyle. Użyjemy całego arsenału naszej broni do odstraszania . Dlaczego? Białoruś to nie Rosja. Białoruś nie może obserwować i czekać . Nasze terytorium można zdobyć w ciągu miesiąca i nic z niego nie zostanie - przyznał szczere polityk.

Łukaszenka wzywa do rozmów pokojowych

To nie jedyny wywiad dyktatora, który pojawił się w czwartek. Łukaszenka w w rozmowie z prorosyjską dziennikarką z Ukrainy - Dianą Panczenko - z rozbrajającą szczerością oświadczył, iż Moskwa osiągnęła swoje cele w tak zwanej specjalnej operacji wojskowej (rosyjska propaganda wystrzega się określenia "wojna" - red.).

Białorusin stwierdził, że teraz obie strony konfliktu powinny usiąść do rozmów. - Musimy usiąść i to przedyskutować to wszystko. Tak mi się wydaje... Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk. Wszystko musi być przedyskutowane - przekonywał