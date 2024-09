Przed wyjazdem do Mongolii Władimir Putin zdecydował zatrzymać się w Tuwie - graniczącej z tym krajem republice, będącej najbiedniejszym regionem Rosji . To część Federacji Rosyjskiej, w której przestępczość i alkoholizm są na porządku dziennym, a bieda z roku na rok jedynie się pogłębia.

Władimir Putin z wizytą w Tuwie

Putin wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Ojczyzny w Kyzylu. Przemawiał tam do uczniów w ramach lekcji "rozmawiania o sprawach ważnych". To przedmiot wprowadzony do szkół we wrześniu 2022 r., podczas którego młodym Rosjanom wpajana jest imperialistyczna propaganda Kremla.