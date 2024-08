Śmierć Jewgienija Prigożyna. Po roku duże zmiany w Grupie Wagnera

Grupa Wagnera. 90 proc. mniej bojowników w ciągu roku

"W porównaniu ze szczytowym stanem osobowym, który w 2023 r. liczył ok. 50 tys. bojowników, Grupa Wagnera ma teraz najprawdopodobniej łącznie ok. 5 tys. bojowników rozlokowanych na Białorusi i w Afryce" - poinformowano w najnowszej aktualizacji wywiadowczej. Oznacza to spadek liczebności najemnego wojska o ok. 90 proc.