Przy okazji Simion zaapelował do wyborców, aby zwrócili się pilnie do Trybunału Konstytucyjnego o "unieważnienie tej farsy".

"Nie poddamy się i nie zdradzimy! To dopiero początek wielkiego zwycięstwa!" - podkreślił we wpisie.

Po przeliczeniu głosów wybory wygrał Nicusor Dan, który otrzymał wynik na poziomie 54,9 proc. Jego kontrkandydat George Simion otrzymał z kolei 45,1 proc. Mimo, że początkowo Simion nie chciał przyznać się do porażki i twierdził, że to on zwyciężył w wyborach, to ostatecznie uznał przegraną i pogratulował Danowi.