We wtorek w Zabrzu odbył się wiec kandydata na prezydenta popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki podkreślił, że w 18 maja w Polsce odbywa się pierwsza tura wyborów przedeckich, a w Rumunii druga, w której to właśnie - według sondaży - George Simion ma największe szanse wygrać.

- Wspólnie z Rumunią, gdy wygra George, gdy wygramy my, 18 maja, będziemy budować Europę wartości, Europę ojczyzn - mówił Nawrocki.

George Simion na przywitanie zwrócił się do zebranych w języku polskim .

- Macie piękny kraj. Piękny kraj Polska! Odwiedziłem go 20 razy. To jest Plac Wolności i to jest mój honor, że jestem tutaj z wami - dodał.