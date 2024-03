Prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał przedstawiciela MSZ, czy prawdą jest jakoby Polska prowadziła nieformalne negocjacje z Ursulą von der Leyen , by część przepisów Zielonego Ładu nie obowiązywała w Polsce.

Protest rolników. Andrzej Szejna: Polska negocjuje z KE ws. wyłączeń z Zielonego Ładu

Polityk przyznał, że Polska - jako duży rynek rolniczy, znajdujący się blisko Ukrainy - powinien zostać objęty poszczególnymi wyłączeniami. Dopytywany o to, czego miałyby one dotyczyć zdradził, że "wszystkiego, co jest możliwe".