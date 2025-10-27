W skrócie Partia prezydenta Javiera Mileia (LLA) zdobyła niemal 41 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych po przeliczeniu 90. proc. głosów uzyskując znaczącą przewagę nad lewicową opozycją.

Wygrana LLA pozwala na łatwiejsze wprowadzanie radykalnych reform gospodarczych, popieranych także przez administrację Donalda Trumpa.

Frekwencja w wyborach była rekordowo niska, jednak partia Mileia zdobyła większość miejsc w Kongresie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W wyborach do Izby Deputowanych w skali kraju partia Javiera Mileia, Wolność Postępuje (LLA), uzyskała prawie 41 proc. głosów, podczas gdy jej główny przeciwnik, opozycyjna koalicja Siła Ojczyzny (FP), reprezentująca lewicowy ruch peronistowski, zdobyła niecałe 25 proc.

Dziennik "La Nacion" ocenił te wyniki jako "przekonujące zwycięstwo" partii rządzącej, a portal Infobae nazwał je "kategorycznym triumfem" rządu. Według dziennika "Clarin" przewaga LLA jest większa od przewidywań.

Argentyna. Partia prezydenta wygrywa w wyborach parlamentarnych

Komentatorzy podkreślają, że wzmocnienie reprezentacji w Kongresie ułatwi Mileiowi wprowadzanie szeroko zakrojonych reform, wspieranych retorycznie i finansowo przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Milei określany jest jako jeden z największych sojuszników ideologicznych Trumpa w Ameryce Łacińskiej.

Prezydent USA postanowił pogratulować zwycięstwa partii Mileia w wyborach. "Gratulacje dla prezydenta Javiera Mileia za miażdżące zwycięstwo w Argentynie. Wykonuje wspaniałą pracę! Nasze zaufanie do niego zostało jeszcze podbudowane przez naród Argentyny" - napisał w serwisie Truth Social Donald Trump.

Wybory w Argentynie. Przekonujące zwycięstwo partii Javiera Mileia

W stolicy kraju, Buenos Aires, kandydat LLA pokonał rywala z FP różnicą 20 punktów procentowych. Wstępne wyniki wskazują też na nieznaczne zwycięstwo LLA w prowincji Buenos Aires, najludniejszej w kraju.

Rządzący od grudnia 2023 roku Milei prowadzi politykę "cięcia piłą łańcuchową" wydatków publicznych, by wyciągnąć kraj z kryzysu gospodarczego, który doprowadził do trzycyfrowej inflacji w skali roku. Prezydent dąży do rozmontowania państwa opiekuńczego zbudowanego przez peronistów, którzy przez dziesięciolecia dominowali w polityce kraju.

W niedzielnych wyborach środka kadencji wyłanianych było 127 deputowanych, czyli prawie połowa niższej izby argentyńskiego Kongresu, oraz 24 senatorów, czyli jedna trzecia izby wyższej. Według obliczeń "Clarin" LLA zdobyła w niedzielę 64 miejsca w Izbie Deputowanych i 12 w Senacie.

Frekwencja w wyborach wyniosła niecałe 68 proc. i była najniższa od przywrócenia w Argentynie demokracji w 1983 roku - podała telewizja TN.

Ponad 12 mln uprawnionych do głosowania nie poszło do urn, mimo że w Argentynie formalnie jest to obowiązkowe. Wybrani w niedzielę kongresmeni rozpoczną kadencję 10 grudnia.

"Gość Wydarzeń": Adam Szłapka o Centrum Operacji Satelitarnych Polsat News