Premier w "New York Times": Państwa zachodnie mogłyby robić więcej

Świat

- To kluczowy moment w historii globu - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla dziennika "New York Times". Zaznaczył, że choć wiele państw regionu rozumie powagę sytuacji toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, to kraje zachodniej Europy mogłyby robić więcej, by pomóc Ukrainie. - Dostarczać szybciej i więcej broni - tłumaczył. Odniósł się także do sprawy ewentualnych dostaw amunicji artyleryjskiej z Korei Południowej. Zwrócił uwagę, że potrzebna jest w tej sytuacji interwencja prezydenta USA. - Bez tego nie sądzę, żeby do tego doszło - stwierdził szef polskiego rządu.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki w USA / Krystian Maj/KPRM / PAP