Premier Słowacji skrytykował wezwania europarlamentarzystów do udzielenia Ukrainie zgody na ataki dalekiego zasięgu na terytorium Federacji Rosyjskiej .

Podczas przemówienia z okazji 80. rocznicy operacji karpacko-dukielskiej, przeprowadzonej przez Armię Czerwoną w 1944 roku, Robert Fico oświadczył, że część polityków "z łatwością" mówi o przerzuceniu rakiet do Ukrainy i w ten sposób "zachęca do kontynuowania wojny" - podaje agencja Unian, powołując się na słowackie media.

Robert Fico: Mógłby rozbić jakąś fontannę w Brukseli

- Żałuję, że w Europie pojawiła się tak przewrotna moda, że zamiast uciszać huk armat, słyszymy gromkie brawa, głośne wiwaty i często istotne decyzje materialne, które tylko zachęcają do kontynuowania wojny - stwierdził słowacki premier.

Fico zasugerował, że "uderzenie rakietą" w Brukselę , sprawiałoby, że politycy "zrozumieliby, o co właściwie chodzi".

- I nagle słyszymy, jak niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego z łatwością mówią o rakietach średniego zasięgu, o rakietach dalekiego zasięgu. No cóż, mówiąc w przenośni - może jeden taki pocisk mógłby rozbić jakąś fontannę w Brukseli, tak że zrozumieją, co tak naprawdę się mówi - stwierdził polityk.