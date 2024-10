Twarde stanowisko premiera Słowacji w sprawie Ukrainy. "Nie zgodzę się"

Słowacja. Premier Fico na temat członkostwa Ukrainy w NATO

Stanowisko premier Słowacji w sprawie Ukrainy

Oznacza to, że do Sojuszu zostałaby faktycznie przyjęta tylko ta część kraju, która jest kontrolowana przez Kijów. Takie opinie przynosił ostatnio "Financial Times", który napisał, że zachodni dyplomaci oraz ukraińscy urzędnicy dochodzą do wniosku, że znaczące gwarancje bezpieczeństwa mogłyby stanowić podstawę negocjowanego porozumienia. "FT" zauważa, że o modelu zachodnioniemieckim dla Ukrainy dyskutuje się w środowiskach związanych z polityką zagraniczną od ponad 18 miesięcy.