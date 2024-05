Premier po zamachu na Roberta Ficę. Mówił o "dramatycznym rozstaju dróg"

- Trudno mi rozpocząć to spotkanie bez refleksji po tym tragicznym zamachu na premiera Słowacji. On najbardziej uzasadnia potrzebę pamięci o waszym wysiłku, o waszym bohaterstwie - mówił do weteranów szef rządu. Donald Tusk stwierdził, że "Polska, Europa i świat znalazły się na dramatycznym rozstaju dróg". - Każdego dnia jesteśmy świadkami przemocy, agresji - mówił premier.